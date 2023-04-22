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Российские элиты ищут "гарантии безопасности" для себя после поражения России, - Юсов

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Суббота 22 апреля 2023 15:55
Российские элиты ищут "гарантии безопасности" для себя после поражения России, - Юсов Фото: Андрей Юсов, представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины (suspilne.media)
Автор: Сергей Пышкин

Российские так называемые "элиты" начали искать себе "гарантии безопасности" после поражения России. Боятся за собственное будущее.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова представителя ГУР МО Украины Андрея Юсова в эфире телемарафона.

"Ищут выходы (российские элиты, - ред.), безусловно. И не только с Украиной. География, на которой они пытаются получить персональные гарантии безопасности для себя, для своего состояния, для своих семей, является достаточно широкой", - рассказал Юсов.

Как отметил представитель ГУР, россияне ищут "гарантии безопасности" из-за страха перед привлечением к ответственности в будущем. Сейчас это в большей степени касается условной бизнес-элиты, в то же время уже также есть и представители политического сегмента. Чем больше будут успехи наших воинов, тем больше будет вышеупомянутых контактов.

"Украина, безусловно, использует любые инструменты, наиболее креативные подходы для того, чтобы ускорить освобождение наших территорий, привлечение государства-агрессора к ответственности... Много контактов и операций реализуется, о которых сейчас мы не можем говорить. Но после победы, поверьте, будет много интересного", - добавил Юсов.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам Юсова, российские элиты уже поняли, что их страна не сможет победить в войне, однако они все еще надеются на "ничью".

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