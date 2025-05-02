Російські еліти почали тиснути на Путіна, вимагаючи поступок щодо України, - WP

Підписання Україною та США угоди про надра викликало занепокоєння серед російських еліт. Вони побоюються, що Москва може втратити свою перевагу в переговорах через зближення Києва та Вашингтона.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wahsington Post.
Як повідомляє видання, цього тижня російські чиновники зневажливо поставилися до новини про укладення угоди між Україною та США. А один із сенаторів, Олексій Пушков, заявив, що вона є "ще одним важливим кроком до колонізації України".
Заступник голови комітету парламенту з міжнародних справ РФ Олексій Чепа повторив його слова, заявивши, що угода ще більше посилила залежність України від США.
"Угода, по суті, перетворила Україну на мінеральну колонію", - сказав він російським журналістам.
Однак, як зазначає видання, за лаштунками серед деяких представників російської еліти зростає занепокоєння, що ця угода може означати нове зближення України та США, яке здатне закрити для Росії вікно можливостей для укладення мирної угоди на вигідних для неї умовах.
Російський посадовець на умовах анонімності заявив, що зараз на Путіна зростає внутрішній тиск, щоб він хоча б зробив вигляд, що готовий іти на поступки.
"Він розуміє, що йому потрібно більше співпрацювати. В іншому випадку, законопроект, запропонований Гремом, стане серйозним ударом, оскільки уряд вже оголосив, що дефіцит бюджету зростає", - сказав співрозмовник.
Нагадаємо, вчора, 1 травня Україна та США підписали угоду про надра. Вона передбачає створення інвестиційного фонду. Туди надходитиме 50% роялті, ліцензійних платежів та інших подібних виплат від проєктів з видобутку природних ресурсів в Україні.
Водночас, як пише Politico, підписання угоди про надра між Україною і США навряд чи пом'якшить опір російського диктатора Володимира Путіна тим ідеям, які США запропонували для завершення війни.
Джерела видання розповіли, що в Білому домі поки що немає згоди в питанні, яких подальших кроків США мають вживати для миру між Україною та Росією.
Зокрема, американська влада обговорює важкі рішення, включаючи прямий тиск на Кремль, чого президент США Дональд Трамп уникав.
Раніше сенатор-республіканець Ліндсі Грем розповів про законопроєкт, який передбачає "нищівні" санкції проти Росії.
Згідно з текстом документа, пропонується запровадити 500% мита на імпорт з країн, які купують російську нафту, нафтопродукти, природний газ або уран.
Грем запевнив, що такий законопроєкт підтримують уже 72 сенатори. Це більшість.
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