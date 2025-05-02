Российские элиты начали давить на Путина, требуя уступок по Украине, - WP

Подписание Украиной и США соглашения о недрах вызвало беспокойство среди российских элит. Они опасаются, что Москва может потерять свое преимущество в переговорах из-за сближения Киева и Вашингтона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wahsington Post.
Как сообщает издание, на этой неделе российские чиновники пренебрежительно отнеслись к новости о заключении соглашения между Украиной и США. А один из сенаторов, Алексей Пушков, заявил, что оно является "еще одним важным шагом к колонизации Украины".
Заместитель председателя комитета парламента по международным делам РФ Алексей Чепа повторил его слова, заявив, что соглашение еще больше усилило зависимость Украины от США.
"Соглашение, по сути, превратило Украину в минеральную колонию", - сказал он российским журналистам.
Однако, как отмечает издание, за кулисами среди некоторых представителей российской элиты растет беспокойство, что это соглашение может означать новое сближение Украины и США, которое способно закрыть для России окно возможностей для заключения мирного соглашения на выгодных для нее условиях.
Российский чиновник на условиях анонимности заявил, что сейчас на Путина растет внутреннее давление, чтобы он хотя бы сделал вид, что готов идти на уступки.
"Он понимает, что ему нужно больше сотрудничать. В противном случае, законопроект, предложенный Грэмом, станет серьезным ударом, поскольку правительство уже объявило, что дефицит бюджета растет", - сказал собеседник.
Напомним, вчера, 1 мая Украина и США подписали соглашение о недрах. Оно предусматривает создание инвестиционного фонда. Туда будет поступать 50% роялти, лицензионных платежей и других подобных выплат от проектов по добыче природных ресурсов в Украине.
В то же время, как пишет Politico, подписание соглашения о недрах между Украиной и США вряд ли смягчит сопротивление российского диктатора Владимира Путина тем идеям, которые США предложили для завершения войны.
Источники издания рассказали, что в Белом доме пока нет согласия в вопросе, какие дальнейшие шаги США должны предпринимать для мира между Украиной и Россией.
В частности, американские власти обсуждают тяжелые решения, включая прямое давление на Кремль, чего президент США Дональд Трамп избегал.
Ранее сенатор-республиканец Линдси Грэм рассказал о законопроекте, который предусматривает "сокрушительные" санкции против России.
Согласно тексту документа, предлагается ввести 500% пошлины на импорт из стран, которые покупают российскую нефть, нефтепродукты, природный газ или уран.
Грэм заверил, что такой законопроект поддерживают уже 72 сенатора. Это большинство.
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