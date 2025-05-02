Российские элиты начали давить на Путина, требуя уступок по Украине, - WP

Как сообщает издание, на этой неделе российские чиновники пренебрежительно отнеслись к новости о заключении соглашения между Украиной и США. А один из сенаторов, Алексей Пушков, заявил, что оно является "еще одним важным шагом к колонизации Украины".

Заместитель председателя комитета парламента по международным делам РФ Алексей Чепа повторил его слова, заявив, что соглашение еще больше усилило зависимость Украины от США.

"Соглашение, по сути, превратило Украину в минеральную колонию", - сказал он российским журналистам.

Однако, как отмечает издание, за кулисами среди некоторых представителей российской элиты растет беспокойство, что это соглашение может означать новое сближение Украины и США, которое способно закрыть для России окно возможностей для заключения мирного соглашения на выгодных для нее условиях.

Российский чиновник на условиях анонимности заявил, что сейчас на Путина растет внутреннее давление, чтобы он хотя бы сделал вид, что готов идти на уступки.

"Он понимает, что ему нужно больше сотрудничать. В противном случае, законопроект, предложенный Грэмом, станет серьезным ударом, поскольку правительство уже объявило, что дефицит бюджета растет", - сказал собеседник.