Російські дрони зруйнували будівлю взуттєвої фабрики на Одещині (фото)

Обстріли України

Нагадаємо, вночі 15 серпня росіяни атакували безпілотниками багатоповерхівку в Марганці. Внаслідок удару загинув тримісячний хлопчик, ще 11 людей отримали поранення, семеро з них госпіталізували у важкому стані.

Також цієї ночі Росія атакувала Запоріжжя безпілотниками. Влучання зафіксували в торговельному центрі "Епіцентр", де виникла пожежа, а також на території одного з промислових підприємств.