Російські дрони зруйнували будівлю взуттєвої фабрики на Одещині (фото)

Російські війська вночі 15 серпня дронами атакували взуттєву фабрику у Білгород-Дністровському районі Одеської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.
Як повідомляється, у Білгород-Дністровському районі внаслідок ударів російських безпілотників зруйновано частину будівлі взуттєвої фабрики.
Там виникла пожежа в їдальні, котельні та легковому автомобілі. Також вибуховою хвилею та уламками пошкоджено вікна й фасад адміністративної будівлі.
На іншій локації загорілися закинутий приватний будинок та суха трава. За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих немає.
Фото: наслідки удару РФ по Одещині (facebook.com/DSNSODE)
Нагадаємо, вночі 15 серпня росіяни атакували безпілотниками багатоповерхівку в Марганці. Внаслідок удару загинув тримісячний хлопчик, ще 11 людей отримали поранення, семеро з них госпіталізували у важкому стані.
Також цієї ночі Росія атакувала Запоріжжя безпілотниками. Влучання зафіксували в торговельному центрі "Епіцентр", де виникла пожежа, а також на території одного з промислових підприємств.