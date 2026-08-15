UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Російські дрони зруйнували будівлю взуттєвої фабрики на Одещині (фото)

08:57 15.08.2026 Сб
1 хв
Чи є загиблі та постраждалі?
aimg Тетяна Степанова
Фото: російські дрони зруйнували будівлю взуттєвої фабрики на Одещині (facebook.com/DSNSODE)

Російські війська вночі 15 серпня дронами атакували взуттєву фабрику у Білгород-Дністровському районі Одеської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

Як повідомляється, у Білгород-Дністровському районі внаслідок ударів російських безпілотників зруйновано частину будівлі взуттєвої фабрики.

Там виникла пожежа в їдальні, котельні та легковому автомобілі. Також вибуховою хвилею та уламками пошкоджено вікна й фасад адміністративної будівлі.

На іншій локації загорілися закинутий приватний будинок та суха трава. За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих немає.

Фото: наслідки удару РФ по Одещині (facebook.com/DSNSODE)

Обстріли України

Нагадаємо, вночі 15 серпня росіяни атакували безпілотниками багатоповерхівку в Марганці. Внаслідок удару загинув тримісячний хлопчик, ще 11 людей отримали поранення, семеро з них госпіталізували у важкому стані.

Також цієї ночі Росія атакувала Запоріжжя безпілотниками. Влучання зафіксували в торговельному центрі "Епіцентр", де виникла пожежа, а також на території одного з промислових підприємств.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ОдесаВійна в УкраїніАтака дронів