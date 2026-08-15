Дрони атакували Запоріжжя, пошкоджений "Епіцентр" (фото)

У ніч на 15 серпня Росія атакувала Запоріжжя безпілотниками. Влучання зафіксували в торговельному центрі, де виникла пожежа, а також на території одного з промислових підприємств.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова у Telegram .

За словами Івана Федорова, росіяни завдали удару по місту безпілотниками, влучивши одразу по кількох об'єктах.

Одна з цілей - торговельний центр "Епіцентр", де через влучання спалахнула пожежа. Рятувальники та інші служби оперативно виїхали на місце, щоб ліквідувати наслідки удару.

Крім того, ворог завдав удару по території одного з промислових підприємств міста.

Фото: "Епіцентр" в Запоріжжі після російської атаки 15 серпня (t.me/ivan_fedorov_zp)

Про постраждалих внаслідок атаки на момент публікації не повідомлялося.