Дрони атакували Запоріжжя, пошкоджений "Епіцентр" (фото)
У ніч на 15 серпня Росія атакувала Запоріжжя безпілотниками. Влучання зафіксували в торговельному центрі, де виникла пожежа, а також на території одного з промислових підприємств.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова у Telegram.
За словами Івана Федорова, росіяни завдали удару по місту безпілотниками, влучивши одразу по кількох об'єктах.
Одна з цілей - торговельний центр "Епіцентр", де через влучання спалахнула пожежа. Рятувальники та інші служби оперативно виїхали на місце, щоб ліквідувати наслідки удару.
Крім того, ворог завдав удару по території одного з промислових підприємств міста.
Про постраждалих внаслідок атаки на момент публікації не повідомлялося.
Ще на початку серпня РФ знищила ключові логістичні центри "Епіцентру" - тоді ракети влучили у виробничі та логістичні об'єкти компанії, загинула людина, а одне з найбільших в Україні виробництв керамічної плитки фактично втрачено.
А 12 серпня окупанти знищили торговельний центр у Запоріжжі і залишили частину міста без світла — тоді дрони-камікадзе спричинили руйнування та пожежі у приватних і комерційних будівлях.