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Российские дроны разрушили здание обувной фабрики в Одесской области (фото)

08:57 15.08.2026 Сб
1 мин
Есть ли погибшие и пострадавшие?
aimg Татьяна Степанова
Фото: российские дроны разрушили здание обувной фабрики в Одесской области (facebook.com/DSNSODE)

Российские войска ночью 15 августа дронами атаковали обувную фабрику в Белгород-Днестровском районе Одесской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

Как сообщается, в Белгород-Днестровском районе в результате ударов российских беспилотников разрушена часть здания обувной фабрики.

Там возник пожар в столовой, котельной и легковом автомобиле. Также взрывной волной и обломками повреждены окна и фасад административного здания.

На другой локации загорелись заброшенный частный дом и сухая трава. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

Фото: последствия удара РФ по Одесской области (facebook.com/DSNSODE)

Обстрелы Украины

Напомним, ночью 15 августа россияне атаковали беспилотниками многоэтажку в Марганце. В результате удара погиб трехмесячный мальчик, еще 11 человек получили ранения, семеро из них госпитализировали в тяжелом состоянии.

Также этой ночью Россия атаковала Запорожье беспилотниками. Попадание зафиксировали в торговом центре "Эпицентр", где возник пожар, а также на территории одного из промышленных предприятий.

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