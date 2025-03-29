Російські дрони знищили базу відпочинку у Сумській області: фото наслідків

Російські окупанти дронами атакували Сумську область в іч на 29 березня. Знищено базу відпочинку в Охтирському районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Сумської області.

"Після стабілізації обстановки вогнеборці повернулися та ліквідували всі осередки займання. Постраждалих немає", - додали в ДСНС.

Під час гасіння пожежі почалися повторні атаки. Рятувальники встигли дістатися до укриття, але уламками пошкоджено пожежний автомобіль.

Як уточнили в ДСНС, внаслідок атаки виникла масштабна пожежа - горіли житлові та нежитлові приміщення.

"Уночі ворог знову атакував Сумську область безпілотниками. Внаслідок чергового обстрілу руйнувань зазнала база відпочинку в Охтирському районі. На щастя, обійшлося без постраждалих", - йдеться у повідомленні.

Нічна атака РФ

В ніч на 29 березня російські окупанти випустили по Україні 172 дрони. Сили ППО знищили 94 дрони, ще 69 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Армія РФ масовано атакувала дронами Дніпро. Внаслідок атаки виникли пожежі, пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки, навчальний заклад, адмінбудівля, складські приміщення, гаражі. Також виникла пожежа на території готельно-ресторанного комплексу.

Станом на ранок відомо, що кількість постраждалих у Дніпрі зросла до 21, четверо осіб загинули. Як виглядає Дніпро після атаки - за посиланням.

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