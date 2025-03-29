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Российские дроны уничтожили базу отдыха в Сумской области: фото последствий

Ахтырка, Суббота 29 марта 2025 10:30
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Российские дроны уничтожили базу отдыха в Сумской области: фото последствий Фото: армия РФ атаковала Сумскую область дронами (facebook.com/policesumy)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты дронами атаковали Сумскую область в ночь на 29 марта. Уничтожена база отдыха в Ахтырском районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Сумской области.

"Ночью враг снова атаковал Сумскую область беспилотниками. В результате очередного обстрела разрушениям подверглась база отдыха в Ахтырском районе. К счастью, обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении.

Фото: РФ уничтожила базу отдыха в Сумской области (facebook.com/policesumy)

Как уточнили в ГСЧС, в результате атаки возник масштабный пожар - горели жилые и нежилые помещения.

Во время тушения пожара начались повторные атаки. Спасатели успели добраться до укрытия, но обломками поврежден пожарный автомобиль.

"После стабилизации обстановки пожарные вернулись и ликвидировали все очаги возгорания. Пострадавших нет", - добавили в ГСЧС.

Ночная атака РФ

В ночь на 29 марта российские оккупанты выпустили по Украине 172 дрона. Силы ПВО уничтожили 94 дрона, еще 69 вражеских беспилотников-имитаторов - локационно потеряны (без негативных последствий).

Армия РФ массированно атаковала дронами Днепр. В результате атаки возникли пожары, повреждены многоэтажки и частные дома, учебное заведение, админздание, складские помещения, гаражи. Также возник пожар на территории гостинично-ресторанного комплекса.

По состоянию на утро известно, что количество пострадавших в Днепре возросло до 21, четыре человека погибли. Как выглядит Днепр после атаки - по ссылке.

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Сумская область Война в Украине Атака дронов
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