Російські дрони - загроза і для сусідніх країн. Єрмак назвав чотири пункти для зупинки агресора

Російські ударні дрони є загрозою не лише для України, але і для сусідніх держав та наших партнерів. Тому країну-агресора необхідно зупинити спільними діями.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака.
Він зазначив, що у своїх терористичних атаках на українську портову інфраструктуру, метою яких є створення продовольчої кризи у світі, російські дрони та ракети загрожують жителям інших держав також.
Єрмак впевнений, що це можливо зупинити сильними діями. Він запропонував чотири пункти для цього:
Єрмак впевнений, що тільки так ми зможемо зупинити божевільну диктатуру, яка становить загрозу для всіх.
Російські "Шахеди" впали та здетонували в Румунії під час масованої атаки у районі Ізмаїльського порту цієї ночі.
Нагадаємо, що ночі окупанти атакували Україну, застосовуючи кілька хвиль "Шахедів". Зокрема, вони били по цивільній інфраструктурі Подунав'я. Там було пошкоджено складські та виробничі будівлі, устаткування аграрних та промислових підприємств. Сили ППО збили 17 безпілотників.
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