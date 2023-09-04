Российские дроны - угроза и для соседних стран. Ермак назвал четыре пункта для остановки агрессора

Российские ударные дроны представляют угрозу не только Украине, но и соседним государствам и нашим партнерам. Поэтому страну-агрессора необходимо остановить совместными действиями.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака.
Он отметил, что в своих террористических атаках на украинскую портовую инфраструктуру, целью которых является создание продовольственного кризиса в мире, российские дроны и ракеты также угрожают жителям других государств.
Ермак уверен, что это можно остановить сильными действиями. Он предложил четыре пункта для этого:
Ермак уверен, что только так мы сможем остановить безумную диктатуру, представляющую угрозу всем.
Российские "Шахеды" упали и сдетонировали в Румынии во время массированной атаки в районе Измаильского порта этой ночью.
Напомним, что ночью оккупанты атаковали Украину, применяя несколько волн "Шахедов". В частности, они били по гражданской инфраструктуре Подунавья. Там были повреждены складские и производственные здания, оборудование аграрных и промышленных предприятий. Силы ПВО сбили 17 беспилотников.
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