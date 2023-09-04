Атака Росії на порт Рені. У Міноборони Румунії зробили заяву

Атака російських дронів на порт Рені Одеської області в неділю, 3 вересня, не становила загрози для території Румунії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міноборони Румунії на Facebook.

"Ніколи засоби нападу, використані Російською Федерацією, не створювали прямих військових загроз національній території чи територіальним водам Румунії", - йдеться у заяві.

При цьому у відомстві засудили атаки Росії на портову інфраструктуру України.

"Міністерство національної оборони рішуче заявляє, що ці напади, спрямовані на цивільні об'єкти та інфраструктуру в Україні, невиправдані і глибоко суперечать нормам міжнародного гуманітарного права", - додали румунські військові.

При цьому в Міноборони Румунії заявили, що продовжують стежити за ситуацією.

"Міністерство національної оборони продовжує здійснювати заходи щодо посиленої пильності у наземному, морському та повітряному просторі, а також заходи щодо посилення оборони та стримування на східному фланзі", - уточнили у відомстві.

Обстріл порту Рені Одеської області

У ніч на 3 вересня російські війська атакували Україну кількома хвилями дронів-камікадзе. Усього росіяни випустили 25 дронів-камікадзе. Сили ППО збили 22 із них. Ще три дрони атакували один із портів. За повідомленнями місцевих ЗМІ, окупанти вдарили по порту Рені. Там виникла пожежа, двоє людей постраждали.

При цьому, як повідомляло румунське видання Viața Liberă, мешканці румунського міста Галац повідомляли про "пекельний шум".

"Цієї ночі (на 3 вересня, - ред.), після 02:00, у мене у вікнах пролунав пекельний шум, від якого вони серйозно задеренчали. Я думаю серії 4-5, протягом години, а може і менше. Мої думки відразу ж звернулися до найближчого до нас міста Рені, факт, підтверджений вранці на телебаченні", - цитує видання слова одного з мешканців міста.

Зазначимо, що румунське місто Галац знаходиться за 25 кілометрів від українського міста Рені Одеської області.

Нагадаємо, що це не перша атака Росії на порт Рені. Так, у ніч на 16 серпня Росія в черговий раз цинічно атакувала південь України дронами-камікадзе. ППО збила 13 безпілотників у межах Одеської та Миколаївської областей. Тоді атакували і порт.