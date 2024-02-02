Российские дроны ночью атаковали две подстанции "Укрэнерго"

Во время очередного массированного обстрела российских дронов-камикадзе по Украине в ночь на 2 февраля, были целенаправленно атакованы сразу две подстанции "Укрэнерго".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укрэнерго ".

"В ночь на 2 февраля российскими БПЛА были целенаправленно атакованы 2 подстанции НЭК "Укрэнерго", - говорится в сообщении.

Как добавили в компании, в результате атаки на одной из них было повреждено оборудование, персонал не пострадал.

"Благодаря установленной защите удалось избежать пожара", - констатируют энергетики, добавив, что в настоящее время продолжается заживление потребителей по резервным схемам.

Обстрел Украины

Российские войска ночью, 2 февраля атаковали территорию Украины дронами-камикадзе типа "Шахед" по нескольким направлениям. В нескольких областях, в частности, в Кропивницком отработала система ПВО. В общей сложности, оккупанты запустили 25 БПЛА, 11 из которых удалось сбить, в том числе три из них над Днепропетровской областью. Еще не менее 7 дронов не достигли своих целей.

Последствия атаки

Удар был направлен по объектам критической инфраструктуры Днепропетровской области. В Кривом Роге была повреждена подстанция "Укрэнерго". Без света остались тысячи потребителей и обесточены две шахты, больше 100 горняков оказались под землей, но их уже достали на поверхность. Ожидается, что электроэнергию и отопление возобновят до конца дня.

Кроме того, оккупанты в ночь на 2 февраля атаковали дронами объект инфраструктуры в Кировоградской области. Там вспыхнул пожар.