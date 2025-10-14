Російські дрони влучили у нафтобазу на Чернігівщині, виникла масштабна пожежа

Цієї ночі російська армія знову завдала ударів по Чернігівській та Сумській областях. Ворожі дрони поцілили у нафтобазу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК "Північ".
За даними військових, станом на ранок 14 жовтня, російська армія 22 рази обстріляла Чернігівську область. було зафіксовано 84 вибухи. Ворог атакував Новгород-Сіверський, Корюківський та Ніжинський райони.
У Семенівці росіяни FPV-дроном ударили по магазину в центрі міста. Загинув місцевий житель, власник магазину. Поранену місцеву жительку госпіталізовано. Після вибуху приміщення магазину загорілось, рятувальники ліквідували пожежу. Протягом дня у місті внаслідок повторних атак пошкоджено два будинки.
У Ніжинському районі після влучання 4-х ударних дронів сталась пожежа на нафтобазі. Як уточнили у Чернігівській ОВА, у Ніжинському районі ворог хвилею дронів атакував один з об’єктів цивільної інфраструктури. Виникла пожежа, підрозділи ДСНС працюють над її ліквідацією.
А ось у Сумській області російські війська здійснили майже 110 обстрілів по 37 населених пунктах в 15 територіальних громадах області. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.
Нагадаємо, вчора ввечері росіяни вдарили керованими авіабомбами по Харкову. У місті зафіксовані руйнування і пожежа, є постраждалі серед місцевих жителів.
Також під ударом ворога опинилась Кіровоградська область. Там внаслідок ворожої атаки було змінено рух низки поїздів.
За даними Повітряних сил, цієї ночі окупанти запустили 96 ударних дронів різного типу з шести напрямків. Частину з них вдалось збити, однак було зафіксовано влучання.