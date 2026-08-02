UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Російські дрони вдруге вдарили по складу ROZETKA у Броварах (фото)

12:53 02.08.2026 Нд
1 хв
Це найбільший склад компанії
aimg Тетяна Степанова
Фото: російські дрони вдруге вдарили по складу ROZETKA у Броварах (t.me/rrozetka)

Російські дрони вдруге за добу атакували склад онлайн-гіпермаркету ROZETKA у Броварах на Київщині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу компанії.

Як повідомляється, цієї ночі два "Шахеди" влучили в найбільший склад ROZETKA.

Внаслідок атаки постраждалих немає.

"Це друга атака на наш склад за 24 години. Точно не випадковість, а цілеспрямований удар. Тим не менш, ROZETKA працює за графіком", - зазначили у компанії.

Фото: наслідки удару по складу ROZETKA (t.me/rrozetka)

Попередній удар по складу ROZETKA

Нагадаємо, російські війська вранці 1 серпня атакували дронами складські приміщення на околиці Броварів. Внаслідок удару загинула одна людина. Ще семеро у лікарні, серед них є один чоловік у важкому стані.

Також внаслідок атаки пошкоджено 13 автомобілів.

Згодом стало відомо, що йдеться про склади онлайн-гіпермаркету ROZETKA. Під час удару там перебувало 270 людей.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
БровариRozetkaВійна в УкраїніАтака дронів