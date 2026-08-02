Російські дрони вдруге вдарили по складу ROZETKA у Броварах (фото)

Попередній удар по складу ROZETKA

Нагадаємо, російські війська вранці 1 серпня атакували дронами складські приміщення на околиці Броварів. Внаслідок удару загинула одна людина. Ще семеро у лікарні, серед них є один чоловік у важкому стані.

Також внаслідок атаки пошкоджено 13 автомобілів.

Згодом стало відомо, що йдеться про склади онлайн-гіпермаркету ROZETKA. Під час удару там перебувало 270 людей.