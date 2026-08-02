Российские дроны во второй раз ударили по складу ROZETKA в Броварах (фото)

Предыдущий удар по складу ROZETKA

Напомним, российские войска утром 1 августа атаковали дронами складские помещения на окраине Броваров. В результате удара погиб один человек. Еще семь в больнице, среди них есть один человек в тяжелом состоянии.

Также в результате атаки повреждено 13 автомобилей.

Позже стало известно, что речь идет о складах онлайн-гипермаркета ROZETKA. Во время удара там находились 270 человек.