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Російські дрони пошкодили будинки у Київській області: в ОВА показали наслідки

Фото: російські БпЛА вдарили по Київській області (facebook.com/Сергій Крук)
Автор: Валерій Савицький

Вночі російські ударні дрони "Шахед" атакували Київську область. У двох районах зафіксовані руйнування житлової інфраструктури, поранено жінку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на тимчасово виконуючого обов'язки голови Київської ОВА Миколу Калашника.

Він зазначив, що внаслідок ворожої атаки в Обухівському районі травмовано жінку 44 років. У постраждалої різана рана ноги. Її госпіталізовано до місцевої лікарні.

Частково зруйновано приватний будинок та господарські приміщення.

У Фастівському районі також фіксуються пошкодження приватних будинків.

 

Фото: т.в.о. голови Київської ОВА Микола Калашник (t.me/Mykola_Kalashnyk/4585)

Атака дронів РФ і наслідки влучань

Вночі 25 лютого російські загарбники масштабно атакують Україну ударними дронами. У багатьох областях було оголошено повітряну тривогу, працюють сили ППО.

Зокрема, у Сумах ворожий дрон влучив у будинок, постраждавла людина.

Також загарбники атакували передмістя Харкова. У місті Дергачі пошкоджені будинки та є поранені серед цивільного населення.

Крім того, ближче до ранку російські терористи запустили по Україні крилаті ракети зі стратегічних бомбардувальнків Ту-95.

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Війна в УкраїніАтака дронів