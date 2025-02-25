Російські дрони пошкодили будинки у Київській області: в ОВА показали наслідки

Атака дронів РФ і наслідки влучань

Вночі 25 лютого російські загарбники масштабно атакують Україну ударними дронами. У багатьох областях було оголошено повітряну тривогу, працюють сили ППО.

Зокрема, у Сумах ворожий дрон влучив у будинок, постраждавла людина.

Також загарбники атакували передмістя Харкова. У місті Дергачі пошкоджені будинки та є поранені серед цивільного населення.

Крім того, ближче до ранку російські терористи запустили по Україні крилаті ракети зі стратегічних бомбардувальнків Ту-95.

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