Российские дроны повредили дома в Киевской области: в ОВА показали последствия

Атака дронов РФ и последствия попаданий

Ночью 25 февраля российские захватчики масштабно атакуют Украину ударными дронами. Во многих областях была объявлена воздушная тревога, работают силы ПВО.

В частности, в Сумах вражеский дрон попал в дом, пострадал человек.

Также захватчики атаковали пригород Харькова. В городе Дергачи повреждены дома и есть раненые среди гражданского населения.

Кроме того, ближе к утру российские террористы запустили по Украине крылатые ракеты со стратегических бомбардировщиков Ту-95.

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