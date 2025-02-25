Российские дроны повредили дома в Киевской области: в ОВА показали последствия

Ночью российские ударные дроны "Шахед" атаковали Киевскую область. В двух районах зафиксированы разрушения жилой инфраструктуры, ранена женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на временно исполняющего обязанности главы Киевской ОВА Николая Калашника.

В Фастовском районе также фиксируются повреждения частных домов.

Он отметил, что в результате вражеской атаки в Обуховском районе травмирована женщина 44 лет. У пострадавшей резаная рана ноги, она госпитализирована в местную больницу.

Атака дронов РФ и последствия попаданий

Ночью 25 февраля российские захватчики масштабно атакуют Украину ударными дронами. Во многих областях была объявлена воздушная тревога, работают силы ПВО.

В частности, в Сумах вражеский дрон попал в дом, пострадал человек.

Также захватчики атаковали пригород Харькова. В городе Дергачи повреждены дома и есть раненые среди гражданского населения.

Кроме того, ближе к утру российские террористы запустили по Украине крылатые ракеты со стратегических бомбардировщиков Ту-95.

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