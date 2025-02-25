ua en ru
Вт, 25 февраля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Российские дроны повредили дома в Киевской области: в ОВА показали последствия

Киевская область, Вторник 25 февраля 2025 06:14
UA EN RU
Российские дроны повредили дома в Киевской области: в ОВА показали последствия Фото: российские БпЛА ударили по Киевской области (facebook.com/Сергей Крук)
Автор: Валерий Савицкий

Ночью российские ударные дроны "Шахед" атаковали Киевскую область. В двух районах зафиксированы разрушения жилой инфраструктуры, ранена женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на временно исполняющего обязанности главы Киевской ОВА Николая Калашника.

Он отметил, что в результате вражеской атаки в Обуховском районе травмирована женщина 44 лет. У пострадавшей резаная рана ноги, она госпитализирована в местную больницу.

Частично разрушен частный дом и хозяйственные помещения.

В Фастовском районе также фиксируются повреждения частных домов.

Фото: врио председателя Киевской ОВА Николай Калашник (t.me/Mykola_Kalashnyk/4585)

Атака дронов РФ и последствия попаданий

Ночью 25 февраля российские захватчики масштабно атакуют Украину ударными дронами. Во многих областях была объявлена воздушная тревога, работают силы ПВО.

В частности, в Сумах вражеский дрон попал в дом, пострадал человек.

Также захватчики атаковали пригород Харькова. В городе Дергачи повреждены дома и есть раненые среди гражданского населения.

Кроме того, ближе к утру российские террористы запустили по Украине крылатые ракеты со стратегических бомбардировщиков Ту-95.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Атака дронов
NEWS
Трамп заявил, что вскоре встретится с Зеленским
Трамп заявил, что вскоре встретится с Зеленским
DAILY
Офицер ГУР "Шаман": Подготовку к вторжению России мы начали еще в 2021 году
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Офицер ГУР "Шаман": Подготовку к вторжению России мы начали еще в 2021 году