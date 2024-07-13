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Російські дрони атакували рятувальників у Дніпропетровській області: є постраждалий

Фото: служба порятунку (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У Дніпропетровській області Росія атакувала рятувальників дронами-камікадзе, коли ті гасили пожежу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДСНС України.

Як зазначається, вдень у селі Капулівка Покровської сільської територіальної громади Нікопольського району сталася пожежа сухої трави.

На місце були направлені працівники місцевої пожежної команди та пожежних-рятувальників міста Нікополь.

Під час гасіння пожежі російські окупанти спрямували дрони-камікадзе по рятувальникам. Внаслідок атаки отримав поранення працівник місцевої пожежної команди.

Крім того, пошкоджено пожежно-рятувальний автомобіль рятувальників міста Нікополь.

 

 

Нагадаємо, що російські окупанти продовжують завдавати удари по регіонам України. Так, Росія скинула авіабомбу на зупинку з людьми в Донецькій області. Через атаку є жертви і багато поранених.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Росія, 13 липня, обстріляла селище Буди Харківської області. Внаслідок атаки постраждали понад 20 людей.

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