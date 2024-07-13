Російські дрони атакували рятувальників у Дніпропетровській області: є постраждалий

Нагадаємо, що російські окупанти продовжують завдавати удари по регіонам України. Так, Росія скинула авіабомбу на зупинку з людьми в Донецькій області. Через атаку є жертви і багато поранених.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Росія, 13 липня, обстріляла селище Буди Харківської області. Внаслідок атаки постраждали понад 20 людей.

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