Росія обстріляла Буди під Харковом: багато постраждалих, є загиблі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Оновлено 17:50. Пізніше глава ОВА повідомив, що кількість постраждалих зросла до 22, а також стало відомо про вже 2 загиблих.

Кількість потерпілих зросла після повторного обстрілу локації. Також була пошкоджена автівка "швидкої", яка прибула на виклик.

"З них 9 людей госпіталізували, серед них - одна дитина. Одна людина загинула", - повідомили в ОВА.

Нагадаємо, що Російська Федерація продовжує завдавати удари і по іншим регіонам України. Зокрема, ворог скинув авіабомбу на зупинку з людьми в Донецькій області. Внаслідок атаки є жертви і багато поранених.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у п'ятницю, 12 липня, Росія двічі атакувала енергетиків у Донецькій області. Троє працівників було поранено.

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