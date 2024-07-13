Российские дроны атаковали спасателей в Днепропетровской области: есть пострадавший

Напомним, что российские оккупанты продолжают наносить удары по регионам Украины. Так, Россия сбросила авиабомбу на остановку с людьми в Донецкой области. Из-за атаки есть жертвы и много раненых.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Россия, 13 июля, обстреляла поселок Буды Харьковской области. Вследствие атаки пострадали более 20 человек.

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