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Российские дроны атаковали спасателей в Днепропетровской области: есть пострадавший

Фото: служба спасения (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В Днепропетровской области Россия атаковала спасателей дронами-камикадзе, когда те тушили пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС Украины.

Днем в селе Капуловка Покровской сельской территориальной громады Никопольского района произошел пожар сухой травы.

На место были направлены работники местной пожарной команды и спасателей города Никополь.

Во время тушения пожара российские оккупанты направили дроны-камикадзе по спасателям. В результате атаки получил ранения работник местной пожарной команды.

Кроме того, поврежден пожарно-спасательный автомобиль спасателей города Никополь.

 

 

Напомним, что российские оккупанты продолжают наносить удары по регионам Украины. Так, Россия сбросила авиабомбу на остановку с людьми в Донецкой области. Из-за атаки есть жертвы и много раненых.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Россия, 13 июля, обстреляла поселок Буды Харьковской области. Вследствие атаки пострадали более 20 человек.

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