UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Російські дрони атакували Черкаську область: пошкоджено об'єкт інфраструктури

Фото: Російські дрони атакували Черкаську область (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Російські дрони атакували Черкащину вранці, пошкодивши об'єкт інфраструктури. Обстеження території триває.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Черкаської обласної військової адміністрації Ігоря Табурця.

Вранці 21 квітня Черкащина опинилася під ворожим ударом. Росіяни спрямували на область ударні дрони.

За повідомленням обласної влади, сили ППО знищили в небі над регіоном 8 російських безпілотників.

Обійшлося без постраждалих серед мирного населення.

Однак внаслідок атаки пошкоджено об'єкт інфраструктури. Наразі триває обстеження території.

Звернень від жителів щодо пошкодження приватного майна поки не надходило.

Нагадаємо, що в ніч на 21 квітня російські загарбники завершили "великоднє перемир'я" і влаштували комбіновану ракетно-дронову атаку по території України.

Так, о 04:55 військові повідомили про рух швидкісних цілей з акваторії Чорного моря в напрямку Миколаївської області. Жителів Херсона і Миколаєва попросили пройти в укриття.

Крім того, зранку 21 квітня росіяни атакували Миколаїв ракетами. Постраждалих та пошкоджень немає.

Також, у суботу російський диктатор Володимир Путін оголосив "великоднє перемир'я", що діяло ввечері в суботу і весь день у неділю.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяЧеркаська областьВійна в УкраїніАтака дронів