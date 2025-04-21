Російські дрони атакували Черкаську область: пошкоджено об'єкт інфраструктури

Російські дрони атакували Черкащину вранці, пошкодивши об'єкт інфраструктури. Обстеження території триває.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Черкаської обласної військової адміністрації Ігоря Табурця.
Вранці 21 квітня Черкащина опинилася під ворожим ударом. Росіяни спрямували на область ударні дрони.
За повідомленням обласної влади, сили ППО знищили в небі над регіоном 8 російських безпілотників.
Обійшлося без постраждалих серед мирного населення.
Однак внаслідок атаки пошкоджено об'єкт інфраструктури. Наразі триває обстеження території.
Звернень від жителів щодо пошкодження приватного майна поки не надходило.
Нагадаємо, що в ніч на 21 квітня російські загарбники завершили "великоднє перемир'я" і влаштували комбіновану ракетно-дронову атаку по території України.
Так, о 04:55 військові повідомили про рух швидкісних цілей з акваторії Чорного моря в напрямку Миколаївської області. Жителів Херсона і Миколаєва попросили пройти в укриття.
Крім того, зранку 21 квітня росіяни атакували Миколаїв ракетами. Постраждалих та пошкоджень немає.
Також, у суботу російський диктатор Володимир Путін оголосив "великоднє перемир'я", що діяло ввечері в суботу і весь день у неділю.
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