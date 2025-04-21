Российские дроны атаковали Черкасскую область: поврежден объект инфраструктуры

Напомним, что в ночь на 21 апреля российские захватчики завершили "пасхальное перемирие" и устроили комбинированную ракетно-пушечную атаку по территории Украины.

Так, в 04:55 военные сообщили о движении скоростных целей из акватории Черного моря в направлении Николаевской области. Жителей Херсона и Николаева попросили пройти в укрытие.

Кроме того, утром 21 апреля россияне атаковали Николаев ракетами. Пострадавших и повреждений нет.

Также, в субботу российский диктатор Владимир Путин объявил "пасхальное перемирие", которое действовало вечером в субботу и весь день в воскресенье.

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