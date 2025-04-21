Росія запустила ракети і дрони по Україні: що відомо

В ніч на 21 квітня російські загарбники завершили великоднє перемир'я і влаштували комбіновану ракетно-дронову атаку по території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Так, о 04:55 військові повідомили про рух швидкісних цілей з акваторії Чорного моря в напрямку Миколаївської області. Жителів Херсона і Миколаєва попросили пройти в укриття.

О 04:59 мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив про вибухи у місті.

Також Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку для центральних областей країни.