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Російські дрони атакували Буковину: у Чернівцях спалахнула пожежа, є постраждалий

15:45 01.11.2026 Нд
1 хв
aimg Сергій Козачук
Фото: РФ атакувала дронами Чернівці (Getty Images)

Чернівці зазнали ворожої атаки безпілотниками, внаслідок чого пошкоджено цивільну будівлю та є поранений.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Чернівецької обласної військової адміністрації Руслана Осипенка.

1 листопада ворог атакував Буковину трьома безпілотниками.

Два з них влучили по місту, пошкодивши адміністративне цивільне приміщення.

Унаслідок влучання постраждав 67-річний чоловік, який отримав осколкові поранення.

Йому надали першу допомогу та госпіталізували.

На місці падіння уламків спалахнула пожежа, там працюють екстрені служби.

Ще один безпілотник знищили мобільні вогневі групи поблизу Чернівців. На тій локації руйнувань, жертв чи постраждалих не зафіксовано.

Нагадаємо, 1 листопада російські окупанти завдали чергової атаки безпілотниками по регіонах України.

Зокрема, вранці 1 листопада росіяни атакували дронами громади поблизу Львова, унаслідок чого пошкоджень зазнали житлові будинки, автомобілі та складське приміщення.

Окрім цього, у Повітряних силах повідомили, що українці можуть самостійно відстежувати рух дронів під час масованих атак у застосунку "Повітряна тривога", проте застосунок не відображає напрямок і рух балістичних ракет.

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