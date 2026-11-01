Російські дрони атакували Буковину: у Чернівцях спалахнула пожежа, є постраждалий

1 листопада ворог атакував Буковину трьома безпілотниками.

Два з них влучили по місту, пошкодивши адміністративне цивільне приміщення.

Унаслідок влучання постраждав 67-річний чоловік, який отримав осколкові поранення.

Йому надали першу допомогу та госпіталізували.

На місці падіння уламків спалахнула пожежа, там працюють екстрені служби.

Ще один безпілотник знищили мобільні вогневі групи поблизу Чернівців. На тій локації руйнувань, жертв чи постраждалих не зафіксовано.