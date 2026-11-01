Российские дроны атаковали Буковину: в Черновцах вспыхнул пожар, есть пострадавший

Напомним, 1 ноября российские оккупанты нанесли очередную атаку беспилотниками по регионам Украины.

В частности, утром 1 ноября россияне атаковали дронами общины вблизи Львова, в результате чего повреждения получили жилые дома, автомобили и складское помещение.

Кроме того, в Воздушных силах сообщили, что украинцы могут самостоятельно отслеживать движение дронов во время массированных атак в приложении "Воздушная тревога", однако приложение не отражает направление и движение баллистических ракет.