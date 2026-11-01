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Российские дроны атаковали Буковину: в Черновцах вспыхнул пожар, есть пострадавший

15:45 01.11.2026 Вс
1 мин
aimg Сергей Козачук
Фото: РФ атаковала дронами Черновцы (Getty Images)

Черновцы подверглись вражеской атаке беспилотниками, в результате чего повреждено гражданское здание и ранен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Черновицкой областной военной администрации Руслана Осипенко.

1 ноября враг атаковал Буковину тремя беспилотниками.

Два из них попали по городу, повредив административное гражданское помещение.

В результате попадания пострадал 67-летний мужчина, получивший осколочные ранения.

Ему предоставили первую помощь и госпитализировали.

На месте падения обломков разгорелся пожар, там работают экстренные службы.

Еще один беспилотник уничтожили мобильные огневые группы вблизи Черновцов. На той локации разрушений, жертв или пострадавших не зафиксировано.

Напомним, 1 ноября российские оккупанты нанесли очередную атаку беспилотниками по регионам Украины.

В частности, утром 1 ноября россияне атаковали дронами общины вблизи Львова, в результате чего повреждения получили жилые дома, автомобили и складское помещение.

Кроме того, в Воздушных силах сообщили, что украинцы могут самостоятельно отслеживать движение дронов во время массированных атак в приложении "Воздушная тревога", однако приложение не отражает направление и движение баллистических ракет.

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