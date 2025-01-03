Російські ДРГ на півночі України використовують підтримку з повітря та артилерії, - ЗСУ

Російські диверсійно-розвідувальні групи (ДРГ) змінили тактику дій на північному кордоні Україн. Вони почали використовувати комплексну підтримку з повітря та артилерії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника оперативно-тактичного угруповання військ "Сіверськ" Вадима Мисника в ефірі телемарафону.

"Сприятливі умови для ДРГ - саме той рельєф, який у нас на північному кордоні, і вони полюбляють діяти саме під час складних погодних умов. Але це не зовсім так працює. Зараз тактика застосування ДРГ - це підтримка з повітря, має бути розвідка БПЛА, підтримка FPV-дронами та артилерією. Так зараз працюють ДРГ", - розповів Мисник.

За його словами, відволікаючих ударів окупанти можуть завдавати десь поруч, аби прикривати дії ДРГ своїм вогнем.

Також це залежить від того, що ворог планує: чи це застосування аби просто перевірити українську оборону, або здійснювати якісь терористичні дії на кордоні проти місцевого цивільного населення, або це передумови певних наступальних дій.

Мисник зазначив, що минулого року ключовим моментом стало застосування FPV та ударних безпілотників. Зокрема, у прикордонні зафіксовано збільшення використання дронів на оптоволокні.

"Якщо ще кілька місяців тому ударний БПЛА типу Shahed вони використовували в темну пору доби, то зараз це може бути й вдень, і вранці. Вони наразі дуже активно використовують такі дистанційні засоби ураження. Що стосується артилерії, то це міномети, які легше перебазувати або замаскувати", - додав речник.