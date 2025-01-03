Российские ДРГ на севере Украины используют поддержку с воздуха и артиллерии, - ВСУ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера оперативно-тактической группировки войск "Северск" Вадима Мысника в эфире телемарафона.

"Благоприятные условия для ДРГ - именно тот рельеф, который у нас на северной границе, и они любят действовать именно во время сложных погодных условий. Но это не совсем так работает. Сейчас тактика применения ДРГ - это поддержка с воздуха, должна быть разведка БПЛА, поддержка FPV-дронами и артиллерией. Так сейчас работают ДРГ", - рассказал Мысник.

По его словам, отвлекающие удары оккупанты могут наносить где-то рядом, чтобы прикрывать действия ДРГ своим огнем.

Также это зависит от того, что враг планирует: это применение, чтобы просто проверить украинскую оборону, или осуществлять какие-то террористические действия на границе против местного гражданского населения, или это предпосылки определенных наступательных действий.

Мысник отметил, что в прошлом году ключевым моментом стало применение FPV и ударных беспилотников. В частности, в приграничье зафиксировано увеличение использования дронов на оптоволокне.

"Если еще несколько месяцев назад ударный БПЛА типа Shahed они использовали в темное время суток, то сейчас это может быть и днем, и утром. Они сейчас очень активно используют такие дистанционные средства поражения. Что касается артиллерии, то это минометы, которые легче перебазировать или замаскировать", - добавил спикер.