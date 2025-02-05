Російські ДРГ двічі з початку року намагалися проникнути в Україну, - ДПСУ

Він зазначив, що цьогоріч прикордонники запобігли вже двом спробам проникнення ворожих ДРГ в Україну.

"На даних момент ці випадки фіксувалися у Сумській та Харківській областях. В Чернігівській області таких спроб цього року не спостерігалося, але загроза там залишається", - сказав Демченко.

Він додав, що наразі активність ворожих диверсійних груп нижча, ніж на початку повномасштабного вторгнення РФ або упродовж 2023-2024 років. Але ворог не полишає намагань перетнути кордон України.

"Ми продовжуємо фіксувати спроби російських ДРГ зайти на українську територію на ділянках кордону, які охороняють підрозділи ДПСУ, і на ділянках, де охорону забезпечують підрозділи інших складових Сил оборони", - додав речник.