Скільки військ РФ у Білорусі та чи є загроза для України: відповідь засновника "Гаюна"
У Білорусі перебуває до 2500 російських військових, серед них також є інструктори ПВК "Вагнера". Проте загрози повторного вторгнення для України немає.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів засновник проєкту "Білоруський Гаюн", активіст Антон Мотолько.
"Я вважаю, що ні, наразі ми не можемо очікувати повномасштабного наземного вторгнення, тому що немає ніякого необхідного накопичення військ на території Білорусі. Якщо згадати, що було 2022 року, то це було від 20 до 60 тисяч військовослужбовців", - сказав він.
За його словами, зараз на території Білорусі перебуває близько 2-2,5 тисяч російських солдатів, з урахуванням двох постійних баз і кількох локацій розташування, де вони перебувають з 2022 року.
"Переважно це (війська, - ред.) ППО, ПРО і російські військові бази, які в нас є, і плюс трохи інструкторів "Вагнера"", - заявив засновник "Гаюна".
Мотолько уточнив, що розміщення інструкторів ПВК "Вагнера" в Білорусі - це не масова історія. За його словами, є припущення, що білоруське селище Цель, де базувалися найманці, використовується як база відпочинку в перерві від африканських операцій "Вагнера". Однак ця інформація потребує підтвердження.
Білорусь допомагає Росії
Варто зазначити, що Білорусь допомагає російському режиму з початку повномасштабної війни в Україні. На території Білорусі розміщуються війська РФ, авіація та інша техніка, проводяться регулярні військові навчання.
Крім того, лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко заявляв про нібито розміщення на території Білорусі російської ядерної зброї та ракети "Орєшнік". Засновник "Білоруського Гаюна" вважає, що останнє не несе жодної військової доцільності.
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