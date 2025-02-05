Российские ДРГ дважды с начала года пытались проникнуть в Украину, - ГПСУ

Он отметил, что в этом году пограничники предотвратили уже две попытки проникновения вражеских ДРГ в Украину.

"На данных момент эти случаи фиксировались в Сумской и Харьковской областях. В Черниговской области таких попыток в этом году не наблюдалось, но угроза там остается", - сказал Демченко.

Он добавил, что сейчас активность вражеских диверсионных групп ниже, чем в начале полномасштабного вторжения РФ или в течение 2023-2024 годов. Но враг не оставляет попыток пересечь границу Украины.

"Мы продолжаем фиксировать попытки российских ДРГ зайти на украинскую территорию на участках границы, которые охраняют подразделения ГПСУ, и на участках, где охрану обеспечивают подразделения других составляющих Сил обороны", - добавил спикер.