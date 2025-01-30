В яких областях України найбільше російських ДРГ: відповідь ДПСУ

Українські прикордонники фіксують випадки заходження ворожих диверсійно-розвідувальних груп вздовж лінії кордону з Росією. Найбільше їх у Харківській та Сумській областях.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону.

За його словами, захисники України перешкоджають діям російських диверсантів. Однак якщо порівняти 2023 рік і початок 2024-го, наразі фіксується зменшення ворожої диверсійно-розвідувальної діяльності на прикордонні.

"Водночас ворог не відмовився від неї зовсім. Найбільше таких випадків продовжуємо фіксувати у Харківській і Сумській областях", - сказав Демченко.

Речник зауважив, що російські ДРГ намагаються викрити місця розташування українських військових, а також мінують місцевість. Для ліквідації і виявлення ДРГ прикордонники використовують безпілотники.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, раніше Демченко розповідав про те, що наприкінці минулого року російські окупанти намагалися розширити зону впливу у Харківській області. Попри це там активність ворожих ДРГ вже поступово зменшувалась.