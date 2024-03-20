Російські добровольці знову закликали губернатора Бєлгородської області евакуювати цивільних

Що відомо про рейд добровольців

Нагадаємо, що 12 березня стало відомо про прорив кордону РФ бійцями легіону "Свобода Росії", РДК та Сибірського батальйону, які воюють на боці України.

Ці добровольчі батальйони зайшли в Курську та Бєлгородську області, де продовжують вести бої, які супроводжуються зокрема ударами по військових об'єктах окупантів. Так, нещодавно повстанці оприлюднили чималий список втрат окупантів.

Крім того, нещодавно до бійців також приєднались й Ічкерійські добровольці. У Головному управлінні розвідки тим часом кажуть, що операції росіян не завершаться найближчим часом.

Очевидно, що це зрозуміла і місцева влада. Яка фактично після тижня боїв все ж вирішила провести евакуацію частини населення в Бєлгородській області.

Вчора заступник командира Легіону "Свобода росії" з військово-цивільного співробітництва з позивним "Цезар" заявив, що якщо операція з прориву кордону РФ у Бєлгородській та Курській областях російськими добровольцями й надалі триватиме такими темпами, то Путіну доведеться перекидати війська з фронту.

Детальніше про рейд у Бєлгородській та Курській областях і що там відбувається - РБК-Україна писало в матеріалі.

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