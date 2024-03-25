Російські добровольці під Бєлгородом знищили понад 450 кремлівських найманців, - ЛСР

Легіон "Свобода Росії", "Російський добровольчий корпус" і Сибірський батальйон з початку рейду тільки в межах Бєлгорода знищили 452 кремлівських найманців, ще 784 - поранено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Легіону "Свобода Росії".

"Припиніть користуватися людьми як живим щитом! Хочете воювати - воюйте, як чоловіки", - наголосили в ЛСР.

Так, від початку обмеженої військової операції, силами РДК, ЛСР і Сибірського батальйону тільки в межах Бєлгорода було знищено 452 кремлівських найманців і 784 - поранено .

Водночас, як зазначили у легіоні, російські війська досі продовжують прикриватися мирним населенням, розміщуючи свої підрозділи в житловому секторі.

Добровольці також закликали місцеву владу прискорити евакуацію мирних громадян з Бєлгородської та Курської областей.

"Подібні заходи справді допомогли уникнути масових жертв серед цивільного населення, проте цих кроків все ще недостатньо", - зазначили у ЛСР.

Російські добровольці привітали дії влади Бєлгородської області щодо евакуації місцевого цивільного населення, а також закриття навчальних закладів та великих громадських місць.

Рейд російських добровольців

"Російський добровольчий корпус" спільно з двома іншими підрозділами прорвали кордон із Росією 12 березня та взяли під контроль кілька населених пунктів, зокрема, у Бєлгородській та Курській областях.

Нещодавно "Сибірський батальйон" повідомив, що увійшов до селища Горьковський у Бєлгородській області. Бійці захопили будівлю місцевої адміністрації. Пізніше добровольці заявили, що повністю контролюють селище.

Крім того, російські добровольці анонсували удари по Бєлгороду та Курську. Вони зазначили, що будуть бити по військових позиціях РФ, тому громадянських закликали евакуюватися.

Нещодавно добровольці повідомили, що їхня кінцева мета операцій полягає у ліквідації путінського режиму у РФ. Первинне завдання - це допомога українським військам.

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