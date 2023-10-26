Російські диверсанти постійно намагаються пройти через кордон, однак їх зупиняють, - ДПСУ

Російські диверсійно-розвідувальні групи постійно намагаються перетнути кордон України, однак прикордонні загони ЗСУ їх майже одразу зупиняють.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Держприкордонслужби Андрія Демченка в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що за останній час найбільшу активність росіян фіксують в напрямку Сумської області.

"Досить часто диверсанти намагаються зайти на територію України, проте по території нашої держави вони багато пройти не можуть. Наші воїни їх виявляють, відразу відкривають вогонь. І в подальшому такі групи відходять за лінію держрубежу", - розповів Демченко.

В такі місця, за його словами, одразу направляють українські протидиверсійні загони, а також по ворогам працюють міномети та артилерія.

ДРГ ж можуть бути різними - від невеликих груп до 10 осіб. Спекрт задач теж відрізняється: від проведення диверсій до викриття позицій ЗСУ з ціллю одальших атак і обстрілів.

ДРГ на кордоні

12 жовтня ДРГ окупантів намагалася прорватися через кордон України на Сумщині та потрапити на об'єкт критичної інфраструктури. Отримавши відсіч, росіяни відійшли із втратами. ДРГ складалася із восьми осіб.

До цього, 11 жовтня, в Центрі національного спротиву попереджали, що спецпідрозділи головного управління Генштабу ЗС РФ прибули до Бєлгородської області для організації диверсій на території України з боку Сумської області.

Крім цього, ЗСУ мінують кордони на півночі України, готуючись до можоивого наступу з Білоруссю.

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