Російські дипломати проникли в закриту зону парламенту Британії, - The Guardian

За даними The Guardian, інцидент стався перед Різдвом наприкінці минулого року. Невелика група дипломатів приєдналася до публічної екскурсії будівлями парламенту. Потім вони відокремилися від загальної групи і опинилися в залі засідань Палати лордів.

Охорона спіймала російських дипломатів та вигнала їх, пояснивши, що у закритій частині парламенту екскурсій не проводять.

"Ми підозрюємо, що вони просто хотіли довести до Кремля, що вони проникли в британський парламент. Це не ідеально, але їх спіймали до того, як було завдано будь-якої шкоди", - повідомило джерело в парламенті.

У британському уряді до інциденту поставилися серйозно. Депутатам обох палат було розіслано листа з попередженням не запрошувати дипломатів із Росії до будівлі парламенту навіть у приватному порядку.

Російському послу, дипломатам і офіційним особам посольства в Лондоні заборонено відвідувати парламент з 2022 року, коли Москва запровадила санкції проти багатьох британських депутатів і дипломатів після вторгнення в Україну.