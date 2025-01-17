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Российские дипломаты проникли в закрытую зону парламента Британии, - The Guardian

Фото: дипломаты РФ проникли в закрытую зону британского парламента (parliament uk)
Автор: Наталья Юрченко

Несколько российских дипломатов смогли проникнуть в закрытую часть британского парламента во время экскурсии. Их выгнала охрана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По данным The Guardian, инцидент произошел перед Рождеством в конце прошлого года. Небольшая группа дипломатов присоединилась к публичной экскурсии по зданиям парламента. Затем они отделились от общей группы и оказались в зале заседаний Палаты лордов.

Охрана поймала российских дипломатов и выгнала их, объяснив, что в закрытой части парламента экскурсий не проводят.

"Мы подозреваем, что они просто хотели довести до Кремля, что они проникли в британский парламент. Это не идеально, но их поймали до того, как был нанесен какой-либо ущерб", - сообщил источник в парламенте.

В британском правительстве к инциденту отнеслись серьезно. Депутатам обеих палат было разослано письмо с предупреждением не приглашать дипломатов из России в здание парламента даже в частном порядке.

Российскому послу, дипломатам и официальным лицам посольства в Лондоне запрещено посещать парламент с 2022 года, когда Москва ввела санкции против многих британских депутатов и дипломатов после вторжения в Украину.

Шпионы РФ

Стоит отметить, что Россия использует свои посольства и дипломатов как агентов для шпионажа и выведывания секретной информации. Многие страны ЕС после начала полномасштабной войны в Украине выслали дипломатов РФ по подозрению в шпионаже.

Так, после освобождения Бучи Киевской области, где россияне совершили масштабные зверства, Германия выслала 40 российских дипломатов.

Как сообщало издание Reuters, в Европейском Союзе предлагали ограничить передвижение дипломатов РФ.

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