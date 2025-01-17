Российские дипломаты проникли в закрытую зону парламента Британии, - The Guardian

По данным The Guardian, инцидент произошел перед Рождеством в конце прошлого года. Небольшая группа дипломатов присоединилась к публичной экскурсии по зданиям парламента. Затем они отделились от общей группы и оказались в зале заседаний Палаты лордов.

Охрана поймала российских дипломатов и выгнала их, объяснив, что в закрытой части парламента экскурсий не проводят.

"Мы подозреваем, что они просто хотели довести до Кремля, что они проникли в британский парламент. Это не идеально, но их поймали до того, как был нанесен какой-либо ущерб", - сообщил источник в парламенте.

В британском правительстве к инциденту отнеслись серьезно. Депутатам обеих палат было разослано письмо с предупреждением не приглашать дипломатов из России в здание парламента даже в частном порядке.

Российскому послу, дипломатам и официальным лицам посольства в Лондоне запрещено посещать парламент с 2022 года, когда Москва ввела санкции против многих британских депутатов и дипломатов после вторжения в Украину.