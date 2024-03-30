Російські боти в соцмережах звинувачують Україну в теракті під Москвою, - РНБО

Центр продовжує фіксувати хвилю активності ботів у соцмережі Facebook.

"Раніше ми розповідали, як вони намагаються повʼязати теракт у "Крокус Сіті Холі" з Україною, тепер боти перейшли до нагнітання панічних настроїв", - зазначили в РНБО.

Так, боти, що мімікрують під громадян України та залишають однакові коментарі під різними публікаціями, стверджуючи, що "ненормальні українські патріоти" стоять за терактом у Красногорську, а Росія "обов'язково нам помститься". Ботів видають не лише порожні сторінки та риторика, а й дивні формулювання на кшталт "росіяни роздовбали нам горщик", йдеться у повідомленні.

У спростуванні зазначають, що за допомогою таких інформаційних операцій пропаганда намагається зсунути відповідальність за теракт у "Крокус Сіті Холі" на Україну, а також виправдати свої ракетні удари по цивільній інфраструктурі.