Російські боти в соцмережах звинувачують Україну в теракті під Москвою, - РНБО

Пропагандистські боти в соцмережах розсіюють панічні настрої та розповсюджують інформацію про те, що росіяни помстяться за теракт під Москвою. Також користувачі поширюють ідею причетності України до скоєного.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
Центр продовжує фіксувати хвилю активності ботів у соцмережі Facebook.
"Раніше ми розповідали, як вони намагаються повʼязати теракт у "Крокус Сіті Холі" з Україною, тепер боти перейшли до нагнітання панічних настроїв", - зазначили в РНБО.
Так, боти, що мімікрують під громадян України та залишають однакові коментарі під різними публікаціями, стверджуючи, що "ненормальні українські патріоти" стоять за терактом у Красногорську, а Росія "обов'язково нам помститься". Ботів видають не лише порожні сторінки та риторика, а й дивні формулювання на кшталт "росіяни роздовбали нам горщик", йдеться у повідомленні.
У спростуванні зазначають, що за допомогою таких інформаційних операцій пропаганда намагається зсунути відповідальність за теракт у "Крокус Сіті Холі" на Україну, а також виправдати свої ракетні удари по цивільній інфраструктурі.
Нагадаємо, 22 березня невідомі зі зброєю увірвалися до торгового центру "Крокус Сіті хол", що під Москвою. Терористи розстрілювали росіян та підпалилювали виходи з метою блокування.
Згодом у Байдена назвали кремлівською пропагандою спроби РФ пов'язати Україну і теракт під Москвою. Радник Білого дому з питань комунікацій у сфері нацбезпеки Джон Кірбі заявив, що "не було жодного зв'язку з Україною".
Крім того, Москва намагається прив'язати Захід до організації низки "терактів" проти РФ. На думку Інституту вивчення війни, основна мета Кремля - посилити внутрішню підтримку війни проти України.
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