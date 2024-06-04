Російські боти за допомогою "голосу" Тома Круза лякають охочих відвідати Олімпіаду в Парижі

Нагадаємо, у середу, 22 травня, французькі правоохоронці затримали чеченця, який планував теракт на Олімпіаді.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що український боксер Дмитро Ловчинський отримав перепустку на Олімпійські ігри. Він уже третій боксер української збірної, який поїде на Олімпіаду 2024 року.

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