Российские боты с помощью "голоса" Тома Круза пугают желающих посетить Олимпиаду в Париже

Напомним, в среду, 22 мая, французские правоохранители задержали чеченца, который планировал теракт на Олимпиаде.

Ранее РБК-Украина сообщало, что украинский боксер Дмитрий Ловчинский получил пропуск на Олимпийские игры. Он уже третий боксер украинской сборной, который поедет на Олимпиаду в 2024 году.

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