Російські боти за допомогою "голосу" Тома Круза лякають охочих відвідати Олімпіаду в Парижі

Групи ботів, які пов'язані з Росією, розповсюджують повідомлення про загрозу терактів на літній Олімпіаді у Парижі.

Про це свідчать висновки корпорації Microsoft, передає РБК-Україна з посиланням на The Insider .

Зокрема, боти, які розповсюджують дезінформацію, використовували звук голосу актора Тома Круза, згенерований за допомогою ІІ (штучного інтелекту). В результаті фейковий "Том Круз" озвучив відео під назвою "Падіння Олімпійських ігор". Крім того, у ролику були посилання на неіснуючі матеріали The New York Times і BBC. Також дослідниками було виявлено підроблений обліковий запис, який видавав себе за французьке ЗМІ France24. Він розповсюджував відео, де стверджувалося, що нібито чверть тих, хто купив квитки на Олімпіаду, вимагають повернути їм гроші через страх перед терористичною загрозою. За даними Microsoft, за кампанією впливу стоять мережі ботів Storm-1679 та Storm-1099. У корпорації вважають, що мета проросійських груп відбити у людей бажання відвідати Олімпійські ігри в Парижі. Дослідники Microsoft очікують, що активність проросійських роботів зросте у липні. Швидше за все, боти збільшать кількість іноземних мов та залучатимуть ІІ (штучний інтелект) для розширення охоплення. Також повідомляється, що залякувати людей терактами у столиці Франції роботи почали ще в листопаді 2023 року. Тоді мережу, яку в ЗМІ називають Doppelgänger, поширювала ролик, в якому терористи погрожують повторити на Олімпіаді 2024 року в Парижі напад на євреїв, який стався на Олімпіаді 1972 року в Мюнхені.

Нагадаємо, у середу, 22 травня, французькі правоохоронці затримали чеченця, який планував теракт на Олімпіаді.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що український боксер Дмитро Ловчинський отримав перепустку на Олімпійські ігри. Він уже третій боксер української збірної, який поїде на Олімпіаду 2024 року.

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