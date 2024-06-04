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Российские боты с помощью "голоса" Тома Круза пугают желающих посетить Олимпиаду в Париже

Вторник 04 июня 2024 01:50
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Российские боты с помощью "голоса" Тома Круза пугают желающих посетить Олимпиаду в Париже Фото: пророссийскую сеть ботов идентифицировали, как Storm-1679 и Storm-1099 (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Группы ботов, которые связаны с Россией, распространяют сообщения об угрозе терактов на летней Олимпиаде в Париже.

Об этом свидетельствуют выводы корпорации Microsoft, передает РБК-Украина со ссылкой на The Insider.

В частности, боты, распространяющие дезинформацию, использовали звук голоса актера Тома Круза, сгенерированный с помощью ИИ (искусственного интеллекта). В результате фейковый "Том Круз" озвучил видео под названием "Падение Олимпийских игр". Кроме того, в ролике присутствовали ссылки на несуществующие материалы The New York Times и BBC.

Также исследователями было обнаружено поддельный аккаунт, который выдававал себя за французское СМИ France24. Он распространял видео, где утверждалось, что якобы четверть купивших билеты на Олимпиаду требуют вернуть им деньги из-за страха перед террористической угрозой.

Согласно данным Microsoft, за кампанией влияния стоят сети ботов Storm-1679 и Storm-1099. В корпорации считают, что цель пророссийских групп – отбить у людей желание посетить Олимпийские игры в Париже.

Исследователи Microsoft ожидают, что активность пророссийских ботов возрастет в июле. Скорее всего, боты увеличат количество иностранных языков и будут привлекать ИИ (искусственный интеллект) для расширения охвата.

Также сообщается, что запугивать людей терактами в столице Франции боты начали ещё в ноябре 2023 года. Тогда, сеть которую в СМИ называют Doppelgänger, распространяла ролик, в котором террористы угрожают повторить на Олимпиаде 2024 года в Париже нападение на евреев, которое произошло на Олимпиаде в 1972 году в Мюнхене.

Напомним, в среду, 22 мая, французские правоохранители задержали чеченца, который планировал теракт на Олимпиаде.

Ранее РБК-Украина сообщало, что украинский боксер Дмитрий Ловчинский получил пропуск на Олимпийские игры. Он уже третий боксер украинской сборной, который поедет на Олимпиаду в 2024 году.

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