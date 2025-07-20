Російські безпілотники атакували Суми: пошкоджено будинки, є постраждалі

Сьогодні, близько години тому російський безпілотник здійснив удар по Сумській громаді. Влучання зафіксували в Зарічному районі обласного центру.
Як повідомляють, внаслідок атаки пошкоджено вікна житлового будинку, автомобіль та мережу електропередач.
Через пошкодження частина будинків залишилася без електропостачання.
Фото: Російський ударний БпЛА атакував Суми (t.me/grigorov_oleg)
Попередньо обійшлося без серйозних поранень, але до медиків звернулися 7-річний хлопчик та його 34-річна мати, які перебували поруч із місцем вибуху.
У обох діагностували гостру реакцію на стрес. Пацієнтам надали медичну допомогу, лікування проходить амбулаторно.
Наразі триває обстеження території та ліквідація наслідків ворожої атаки.