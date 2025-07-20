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Российские беспилотники атаковали Сумы: повреждены дома, есть пострадавшие

Фото: Российский ударный БпЛА атаковал Сумы (t.me/grigorov_oleg)
Автор: Владислава Ткаченко

Российский БпЛА атаковал Сумы, повреждены жилые дома и электросеть. Мать с сыном обратились за медпомощью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской областной военной администрации Олега Григорова в Telegram.

Сегодня, около часа назад российский беспилотник совершил удар по Сумской общине. Попадание зафиксировали в Заречном районе областного центра.

Как сообщают, в результате атаки повреждены окна жилого дома, автомобиль и сеть электропередач.

Из-за повреждения часть домов осталась без электроснабжения.

Фото: Российский ударный БпЛА атаковал Сумы (t.me/grigorov_oleg)

Предварительно обошлось без серьезных ранений, но к медикам обратились 7-летний мальчик и его 34-летняя мать, которые находились рядом с местом взрыва.

У обоих диагностировали острую реакцию на стресс. Пациентам оказали медицинскую помощь, лечение проходит амбулаторно.

Сейчас продолжается обследование территории и ликвидация последствий вражеской атаки.

Атака на Сумы

Напомним, что 18 июля российские оккупанты нанесли ракетно-дронные удары по Сумах, применив шрапнельные боеприпасы. Враг сознательно целится в гражданское население, используя террористическую тактику.

Ранее, 14 июля, по городу также нанесли три атаки дронами. Тогда оккупанты ударили по учебному заведению, где пострадали шесть человек, а здание получило значительные повреждения. Кроме того, беспилотник попал в медицинское учреждение.

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