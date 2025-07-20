Российские беспилотники атаковали Сумы: повреждены дома, есть пострадавшие

Атака на Сумы

Напомним, что 18 июля российские оккупанты нанесли ракетно-дронные удары по Сумах, применив шрапнельные боеприпасы. Враг сознательно целится в гражданское население, используя террористическую тактику.

Ранее, 14 июля, по городу также нанесли три атаки дронами. Тогда оккупанты ударили по учебному заведению, где пострадали шесть человек, а здание получило значительные повреждения. Кроме того, беспилотник попал в медицинское учреждение.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram