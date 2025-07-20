Російські безпілотники атакували Суми: пошкоджено будинки, є постраждалі

Російський БпЛА атакував Суми, пошкоджено житлові будинки та електромережу. Мати з сином звернулися по меддопомогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова в Telegram .

У обох діагностували гостру реакцію на стрес. Пацієнтам надали медичну допомогу, лікування проходить амбулаторно.

Попередньо обійшлося без серйозних поранень, але до медиків звернулися 7-річний хлопчик та його 34-річна мати, які перебували поруч із місцем вибуху.

Через пошкодження частина будинків залишилася без електропостачання.

Як повідомляють, внаслідок атаки пошкоджено вікна житлового будинку, автомобіль та мережу електропередач.

Сьогодні, близько години тому російський безпілотник здійснив удар по Сумській громаді. Влучання зафіксували в Зарічному районі обласного центру.

Атака на Суми

Нагадаємо, що 18 липня російські окупанти завдали ракетно-дронових ударів по Сумах, застосувавши шрапнельні боєприпаси. Ворог свідомо цілить у цивільне населення, використовуючи терористичну тактику.

Раніше, 14 липня, по місту також завдали три атаки дронами. Тоді окупанти вдарили по навчальному закладу, де постраждало шестеро людей, а будівля зазнала значних пошкоджень. Окрім того, безпілотник влучив у медичний заклад.

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