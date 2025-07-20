Российские беспилотники атаковали Сумы: повреждены дома, есть пострадавшие
Российский БпЛА атаковал Сумы, повреждены жилые дома и электросеть. Мать с сыном обратились за медпомощью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской областной военной администрации Олега Григорова в Telegram.
Сегодня, около часа назад российский беспилотник совершил удар по Сумской общине. Попадание зафиксировали в Заречном районе областного центра.
Как сообщают, в результате атаки повреждены окна жилого дома, автомобиль и сеть электропередач.
Из-за повреждения часть домов осталась без электроснабжения.
Фото: Российский ударный БпЛА атаковал Сумы (t.me/grigorov_oleg)
Предварительно обошлось без серьезных ранений, но к медикам обратились 7-летний мальчик и его 34-летняя мать, которые находились рядом с местом взрыва.
У обоих диагностировали острую реакцию на стресс. Пациентам оказали медицинскую помощь, лечение проходит амбулаторно.
Сейчас продолжается обследование территории и ликвидация последствий вражеской атаки.
Атака на Сумы
Напомним, что 18 июля российские оккупанты нанесли ракетно-дронные удары по Сумах, применив шрапнельные боеприпасы. Враг сознательно целится в гражданское население, используя террористическую тактику.
Ранее, 14 июля, по городу также нанесли три атаки дронами. Тогда оккупанты ударили по учебному заведению, где пострадали шесть человек, а здание получило значительные повреждения. Кроме того, беспилотник попал в медицинское учреждение.
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