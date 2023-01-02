Російські банки вручатимуть боржникам мобілізаційні повістки
Голова Центробанку Росії Ельвіра Набіулліна розіслала сьогодні, 2 січня, листа банкам з вимогою в січні 2023 року запрошувати боржників і вручати їм повістки для мобілізації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал InformNapalm.
Як свідчить документ, який презентує InformNapalm, російські банки мають також пропонувати підписати контракт на проходження служби у Збройних силах Росії. Якщо боржники відмовлятимуться це робити, працівники повинні викликати поліцію і зафіксувати все на відео.
"Таким чином, якщо боржник буде "300"-м, то сплатить борг з грошей за поранення, а за "200"-го - борг сплатять його близькі з "гробових". За будь-яких варіантів банки в плюсі, крім зниклого безвісти", - зауважують у розвідувальній спільноті.
Нагадаємо, сьогодні, 2 січня, РБК-Україна повідомляло, що голові Центробанку Росії Ельвірі Набіулліній заочно повідомили про підозру за оголошення "рубльової зони" на тимчасово окупованих територіях України.
Раніше ми писали, що Великобританія ввела санкції проти голови Центрального банку Росії Ельвіри Набіулліної.
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