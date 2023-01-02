Російські банки вручатимуть боржникам мобілізаційні повістки

Голова Центробанку Росії Ельвіра Набіулліна розіслала сьогодні, 2 січня, листа банкам з вимогою в січні 2023 року запрошувати боржників і вручати їм повістки для мобілізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал InformNapalm.

Як свідчить документ, який презентує InformNapalm, російські банки мають також пропонувати підписати контракт на проходження служби у Збройних силах Росії. Якщо боржники відмовлятимуться це робити, працівники повинні викликати поліцію і зафіксувати все на відео.



"Таким чином, якщо боржник буде "300"-м, то сплатить борг з грошей за поранення, а за "200"-го - борг сплатять його близькі з "гробових". За будь-яких варіантів банки в плюсі, крім зниклого безвісти", - зауважують у розвідувальній спільноті.