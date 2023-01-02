ua ru
Пн, 02 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Главі Центробанку РФ оголосили підозру за поширення рублів на окупованих територіях

Новость на русском →
Київ, Понеділок 02 січня 2023 14:28
Главі Центробанку РФ оголосили підозру за поширення рублів на окупованих територіях Фото: глава Центробанку РФ Ельвіра Набіулліна (росЗМІ)
Автор: Наталія Юрченко

Очільниці Центробанку Росії Ельвірі Набіулліній оголосили підозру за введення так званої "рубльової зони" на тимчасово окупованій території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Служби безпеки України.

СБУ зібрала докази участі голови Банку Росії у фінансуванні військових угруповань. Набіулліна організувала так звану "рубльову зону" на захоплених територіях півдня та сходу України. Також вона наказала відкрити "філії" підконтрольного кремлю "Промсвязьбанку" на базі захоплених відділень українських фінустанов.

Крім того, Набіулліна сприяла у блокуванні обігу гривні. Тому на окупованих територіях заборонили електронно чи готівкою розраховуватися українською валютою. За даними слідства, отримані таким чином рублі були спрямовані на фінансування потреб воєнно-промислового комплексу РФ та окупаційних угруповань.

СБУ оголосила главі Центробанку РФ підозру за ч. 3 ст. 110 ККУ. Вирішується питання щодо оголошення Набіулліної у міжнародний розшук. Їй загрожує позбавлення волі від 10 до 15 років або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше Великобританія ввела санкції проти голови Центрального банку Росії Ельвіри Набіулліної.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України Центробанк РФ Эльвира Набиуллина
NEWS
Спрацювали на відмінно. ППО збила 100% "Шахедів", які росіяни випустили по Україні, - Ігнат
Спрацювали на відмінно. ППО збила 100% "Шахедів", які росіяни випустили по Україні, - Ігнат
DAILY
Чого чекати від війни з Росією у 2023 році і від чого залежатиме перемога України
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Чого чекати від війни з Росією у 2023 році і від чого залежатиме перемога України