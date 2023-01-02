Главі Центробанку РФ оголосили підозру за поширення рублів на окупованих територіях

Очільниці Центробанку Росії Ельвірі Набіулліній оголосили підозру за введення так званої "рубльової зони" на тимчасово окупованій території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Служби безпеки України.

СБУ зібрала докази участі голови Банку Росії у фінансуванні військових угруповань. Набіулліна організувала так звану "рубльову зону" на захоплених територіях півдня та сходу України. Також вона наказала відкрити "філії" підконтрольного кремлю "Промсвязьбанку" на базі захоплених відділень українських фінустанов.

Крім того, Набіулліна сприяла у блокуванні обігу гривні. Тому на окупованих територіях заборонили електронно чи готівкою розраховуватися українською валютою. За даними слідства, отримані таким чином рублі були спрямовані на фінансування потреб воєнно-промислового комплексу РФ та окупаційних угруповань.

СБУ оголосила главі Центробанку РФ підозру за ч. 3 ст. 110 ККУ. Вирішується питання щодо оголошення Набіулліної у міжнародний розшук. Їй загрожує позбавлення волі від 10 до 15 років або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.