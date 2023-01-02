Российские банки будут вручать должникам мобилизационные повестки

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина разослала сегодня, 2 января, письмо банкам с требованием в январе 2023 года приглашать должников и вручать им повестки для мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал InformNapalm.

Как свидетельствует документ, представленный InformNapalm, российские банки должны также предлагать подписать контракт на прохождение службы в Вооруженных силах России. Если должники будут отказываться делать это, работники должны вызвать полицию и зафиксировать все на видео.



"Таким образом, если должник будет "300"-м, то уплатит долг из денег за ранение, а за "200"-го - долг уплатят его близкие с "гробовых". При любых вариантах банки в плюсе, кроме пропавшего без вести", - отмечают в разведывательном сообществе.