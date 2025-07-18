Російські банки, нафта і "Північний потік": чого торкнеться 18 пакет санкцій ЄС

Країни-члени ЄС домовилися ввести нові санкції проти Росії. Він включає знижену стелю цін на російську нафту і низку нових фінансових і торгових заходів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.
Пакет заходів, що став 18-м для блоку після повномасштабного вторгнення Москви в Україну, передбачає відключення ще 22 російських банків від міжнародної платіжної системи SWIFT і повну заборону на проведення транзакцій.
Ключовим елементом пакета, схваленого послами ЄС, є новий динамічний механізм обмеження цін на нафту, який встановить стелю на 15% нижчу за середню ринкову ціну російської нафти.
За даними дипломатичних джерел, це означає, що ціна тепер буде знижена з 60 до приблизно 47,60 доларів за барель і переглядатиметься кожні шість місяців для адаптації до змін ринкових цін.
Новий пакет додає 105 нових позицій у списку суден так званого російського "тіньового флоту", який Москва використовувала для обходу цінового обмеження. Тепер кількість заборонених суден перевищує 400.
Пакет санкцій також включає нову заборону на транзакції, пов'язані з газопроводами "Північний потік-1" і "Північний потік-2", які не експлуатуються з 2022 року, щоб запобігти технічному обслуговуванню, експлуатації або будь-якому майбутньому використанню цих трубопроводів.
Нові санкції ще більше обмежують доступ Москви до технологій подвійного призначення, оскільки до списку додано 26 нових організацій, що здійснюють поставки для російського військово-промислового комплексу.
За даними дипломатичних джерел, до їхнього числа входять 11 компаній із третіх країн: сім із Китаю, зокрема три в Гонконзі і чотири в Туреччині.
Пакет також передбачає введення обмежень на російську нафту, перероблену в третіх країнах. Великий нафтопереробний завод в Індії, що частково належить російській державній нафтовій компанії ПАТ "Роснефть", також потрапив до чорного списку.
Як зазначає Bloomberg, Європа імпортує паливо з Індії, а ця азіатська країна закуповує великі обсяги російської нафти, тому важливо розуміти, як будуть застосовуватися і контролюватися обмеження.
Нагадаємо, 18 липня країни ЄС погодили 18-й пакет санкцій проти Росії. Прорив стався після того, як Словаччина в останню хвилину зняла своє вето на схвалення 18-го пакета санкцій.
Ціни на нафту зросли менш ніж на 1% після того, як ЄС ухвалив рішення знизити стелю на російську сиру нафту до 47,60 доларів за барель.
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